E-shopy, bazary i předplatné. Jak se nenechat napálit při on-line nákupech

Děti jsou v moderních technologiích velmi zběhlé, obsluhovat počítač či smartphone často umí lépe než jejich rodiče či prarodiče. Většinu lidí tak ani nenapadne, že právě děti patří mezi nejohroženější skupinu, co se podvodů týče. Svět financí je totiž pro ně úplně nový.

„Spousta mladých si už své peníze spravuje sama i na střední škole a mnohdy si do utrácení nenechá mluvit od nikoho z rodiny. Co by však měli znát, jsou rizika spojená nejen s on-line nákupy, ale i prodejem,“ řekl Novinkám Petr Zíma, manažer pro klientskou bezpečnost z České spořitelny.