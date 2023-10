Útoky kyberpodvodníků přes internetové vyhledávače sílí, varuje banka

Celá věc funguje jednoduše. Člověk si třeba nemůže vzpomenout na webovou adresu své banky, zadá tedy její název do vyhledávacího okénka ve vyhledávači. Vedle skutečné banky mu pak mohou vyjet i podvodné weby. Pokud na ně klikne, má na problém zaděláno.

„Je to známá finta, ale v posledních dnech se její využívání významně zintenzivnilo. Apelujeme na veřejnost, aby důkladně kontrolovala adresu webové stránky. Respektive, zda je to skutečně ta, přes kterou má v úmyslu se přihlásit například do svého internetového bankovnictví a zadávat tam svoje přihlašovací údaje,“ řekl Petr Vosála, manažer bezpečnosti digitálních kanálů skupiny ČSOB.