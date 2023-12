Falešní novináři se nevzdávají. Zákon o finančním zabezpečení je podvrh

Řešením je samozřejmě blokace podvodných domén, ale ty přibývají zpravidla rychlejším tempem, než jsou zakazovány. Podvodníci mohou relativně snadno zřídit klidně i stovky podvodných domén každý den. To je hlavní důvod, proč se falešné internetové stránky s investičními radami šíří internetem jako lavina.

V případě článku, ve kterém podvodníci zneužívají postavu prezidenta Petra Pavla, jde tedy samozřejmě o typický phishingový podvod, kdy se útočníci snaží pod vidinou snadného zisku ve skutečnosti z lidí vylákat peníze. Podvod je to nicméně poměrně propracovaný, protože všechny odkazy ve falešném článku vedou na další podvodný web, který imituje vzhled stránek ČEZ.

Aby důvěřivce kyberzločinci co nejvíce zmátli, nechtějí po něm v některých případech vyplňovat okamžitě čísla kreditních karet ani odesílat žádné peníze. Vše začíná registrací na dané platformě, načež uživatele bude kontaktovat správce platformy. Teprve s jeho pomocí jsou pak z důvěřivců vylákány peníze. Nemusí je přitom kontaktovat pouze e-mailem, ale klidně i telefonicky.

Uživatelé by neměli v žádném případě své osobní informace do registračního formuláře vyplňovat. Pokud tak učiní, měli by se vyvarovat následné komunikace se správcem platformy a odesílání jakýchkoli finančních prostředků.