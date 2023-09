Kariéra Jana Krause visí na vlásku, vymýšlí si kyberšmejdi. Důvěřivce oškubou

To je i případ nejnovějšího článku s bombastickým titulkem „Kariéra Jana Krause visí po jeho posledním live-vystoupení na vlásku“, který se v tomto týdnu šířil jako reklama na různých webech a sociálních sítích.

Jde o typický phishingový podvod, kdy se útočníci snaží pod vidinou snadného zisku přimět uživatele ke sdělení důvěrných informací. Aby důvěřivce kyberzločinci co nejvíce zmátli, nechtějí po něm v některých případech vyplňovat okamžitě čísla kreditních karet ani odesílat žádné peníze.

Uživatelé by neměli v žádném případě své osobní informace do registračního formuláře vyplňovat. Pokud tak učiní, měli by se vyvarovat následné komunikace se správcem platformy a odesílání jakýchkoli finančních prostředků.