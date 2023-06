Falešné slevy a investice. Kybernetický zločin v Česku prudce roste

Kybernetická kriminalita v Česku za deset let prudce narostla. Zatímco v roce 2013 bylo u nás spácháno na internetu přes tři tisíce trestných činů, letos je to už téměř devět tisíc a očekává se ke konci roku až celkově dvacet tisíc zaznamenaných protizákonných skutků na síti. Uvedl to ve středu policejní prezident ČR Martin Vondrášek na společné tiskové konferenci s ČSOB v rámci preventivní kampaně „Klikač & Volač“.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Ilustrační snímek