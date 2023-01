DDoS útoků zaměřených na cíle v Česku citelně přibylo

Nadprůměrný počet a intenzitu útoků typu DDoS (Distributed Denial of Service) na české firmy hlásí za uplynulý měsíc bezpečnostní experti. V praxi to znamená, že roste nejen množství cílených kybernetických nájezdů, ale také délka jejich trvání. Vyplývá to z pravidelné měsíční analýzy statistik provozu služeb FlowGuard české společnosti ComSource, která se zaměřuje na kyberbezpečnost a síťovou infrastrukturu.

Foto: Kacper Pempel, Reuters Ilustrační foto