20 nejhloupějších hesel, která Češi používají na internetu

Je přitom nutné zmínit, že statistiky jsou sestavovány pochopitelně anonymně, nikdo tedy zveřejněná data nemůže snadno zneužít. Statistiky nejhloupějších hesel kyberbezpečnostní společnosti pravidelně vystavují kvůli tomu, aby běžné uživatele upozornily, že by je neměli používat.

O bezpečnosti hesla rozhoduje i jeho délka. Speciální programy hackerského podsvětí dokážou čtyřmístné heslo složené z číslic od nuly do devítky prolomit za pár sekund. Podle NordPassu lze až 70 % hesel z letošního celosvětového seznamu prolomit za méně než jednu sekundu.

Bezpečné heslo by mělo mít minimálně šest znaků a mělo by obsahovat číslice a ideálně velká i malá písmena. Heslo by naopak v žádném případě nemělo být tvořeno jménem uživatele, jednoduchými slovy (jako například „heslo”) nebo pouhou posloupností číslic.