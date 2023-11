10 škodlivých kódů, které ohrožují zařízení s Androidem nejčastěji

„Dlouhodobě v jeho případě pozorujeme, že ho útočníci šíří primárně přes různé verze her, které nabízejí v obchodech třetích stran, a to za výhodných podmínek nebo zcela zdarma. V říjnu se jednalo například o hry Tasty Planet Forever, Geometry Jump nebo My Singing Monsters Composer,“ prohlásil Martin Jirkal, vedoucí analytického týmu v pražské pobočce Esetu.

Bezpečnostní experti varují, že právě mobilní hry jsou pro útočníky většinou spolehlivým způsobem, jak škodlivý kód nepozorovaně doručit uživatelům do jejich chytrých telefonů. „Kvůli ochranným krokům kyberbezpečnostní komunity jsou však nuceni nebezpečné verze her neustále měnit, což přispívá k tomu, že se kyberbezpečnostní situace pro platformu Android v Česku neustále proměňuje,“ varoval Jirkal.

„Jeden měsíc vidíme, že sílí detekce adwaru, v jiném měsíci ho střídá jiný typ malwaru. A ačkoli pozorujeme, že vážných typů malwaru pomalu ubývá, pravděpodobně nezmizí nikdy. Útočníci do svých strategií neustále investují a obměňují je, využívají roční období, svátky, studují chování uživatelů. Uživatelé by tak rizika pro chytré telefony neměli podceňovat, naopak by měli zůstávat informovaní o aktuálních hrozbách. Pokud mají děti, které už také vlastní chytrý telefon, je namístě jim vysvětlit základní pravidla bezpečného digitálního života. Útočníci totiž prostřednictvím her cílí i na ně,“ poradil bezpečnostní expert.