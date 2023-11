Andreed oslabuje, ale stále jde o nejrozšířenější hrozbu

Bezpečnostní experti se tak obávali, že tento záškodník nabere před Vánocemi ještě více na síle a bude představovat pro uživatele větší nebezpečí. To se nakonec nepotvrdilo, neboť podíl tohoto adwaru klesl v říjnu na 15,98 %.

Stále však jde o nejrozšířenější hrozbu současnosti pro operační systém Android. „Nejčastěji jsme v říjnu na platformě Android opět detekovali adware Andreed. Dlouhodobě v jeho případě pozorujeme, že ho útočníci šíří primárně přes různé verze her, které nabízejí v obchodech třetích stran, a to za výhodných podmínek nebo zcela zdarma. V říjnu se jednalo například o hry Tasty Planet Forever, Geometry Jump nebo My Singing Monsters Composer,“ prohlásil Martin Jirkal, vedoucí analytického týmu v pražské pobočce Esetu.