Aukce kmitočtů pro digitální rádia vynesla 79 milionů korun

Konkrétně frekvence pro celoplošné digitální sítě získaly společnosti RTI cz a Czech Digital Group. Regionální frekvence pak vedle Czech Digital Group získaly firmy Broadcast Services, Fiera touch, GG Omikron, JOE media, PLAY CZ a TELEKO digital, a to celkem pro 27 sítí.

Celoplošné sítě musí do 18 měsíců pokrýt 50 procent obyvatel a dálnic a do dalších 12 měsíců dosáhnout pokrytí 80 procent obyvatel a dálnic. Regionální vysílání bude mít za úkol pokrýt 40 procent obyvatel příslušného regionu do 24 měsíců a následně za dalších 24 měsíců dosáhnout pokrytí 70 procent obyvatel regionu.