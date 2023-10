Apple pod střechou Zahy Hadid. V Praze vyrostla nová prémiová prodejna

„Je příjemné sledovat, jak po letech příprav budova postupně ožívá a začíná naplno plnit svůj účel. Prostor, kde sídlí nová prodejna, je dominantním průčelím objektu směrem do náměstí a svým charakterem přirozeně propojuje interiér budovy, její fasádu a navazující veřejný prostor. Myslím si, že iStyle svojí filozofií do celého konceptu vhodně zapadá, protože ctí snoubení pokročilé technologie a umění,“ neskrýval své nadšení při otevření Jakub Klaška, architekt ze studia Zaha Hadid Architects, který měl celý projekt Masaryčky na starosti.

„Řada lidí si myslí, že když jde do obchodu, tak jen dostane informace o produktu. Ale ono je to mnohem širší. To, jak se cítíte, jak s vámi jednají nebo i to, jak jsou produkty rozestavěné – to jsou všechno promyšlené věci,“ prohlásil během slavnostního otevření influencer a technologický nadšenec Petr Mára, který je velkým fanouškem Applu.