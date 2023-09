Otevřete své brány konkurentům, tlačí Evropská unie na Apple

Apple by měl umožnit konkurentům přístup ke svému softwaru a hardwaru. Na základě Aktu o digitálních trzích (Digital Markets Act; DMA) to tvrdí eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton, který to na společném jednání v Bruselu sdělil šéfovi Applu Timu Cookovi. Informovala o tom agentura Reuters.

Foto: Lucy Nicholson, Reuters Tim Cook