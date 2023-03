Zápalky, vynález ničivý i požehnaný

Popsal případ muže, který „hodil dvě krabičky sirek do silné kořalky, rychle vypil, a svalil se. Nic neví.“ Podle Thomayera se doktoři rozesmáli: „Jakž jinak! Podobnou ,smrtí umírá‘ denně více lidí. Ona sklenice kořalky postačila totiž k důkladné opici, ale nikoli k usmrcení, a sirky v ní prostě zůstaly sirkami.“

Rozezlený Thomayer si surovce okamžitě zavolal. A poznamenal si: „Poznal jsem v manželovi nevelikého človíčka s dobráckým výrazem ve tváři a s dobráckým způsobem vyjadřování. Udával, že jeho žena má mimořádně zlou hubu. Radil se prý proto s kamarády a tu prý jeden dobrý kamarád řekl: Namaž jí. A tak jsem jí, milostpane, namazal.“ Na to Thomayer neměl odpověď.

Nad zneužitím zápalek samozřejmě převažovala jejich užitečná stránka. Lékař o nich napsal: „Dnes už jen nejstarší lidé, a to ještě jen z doslechu, vědí, jak před nalezením sirek s fosforovou hlavičkou bylo nesnadné oheň rozdělati. Bylo třeba pečlivě sušiti hadry na troud, křesáním o křemen vzbudila se jiskra, která měla rozžehnouti troud, která však šla často mimo. Tak již v období křesání bylo rozžehnutí plamene prací i uměním.“

Do 19. století člověk rozdělával oheň třením suchých dřev, později právě křesáním křemene do hubky nebo troudu. Průmyslová revoluce ovšem potřebovala něco modernějšího. V roce 1805 vynalezl Francouz J. Ch. L. Chancel namáčecí zápalky. Měly tvar malých dřevěných tyčinek s jedním koncem napuštěným směsí síry, chlorečnanu draselného a klovatiny nebo cukru.

Znamenalo to ohromný krok dopředu. První třecí zápalky dostaly přídomek congrevské - po vynálezci nového druhu zápalných raket, Williamu Congrevovi. S jejich pomocí dokázal generál prorazit v bitvách boky nepřátelských lodí. A začalo se se „sirkovou“ výrobou. Ve 20. letech 19. století si je mohli zájemci koupit u lékárníka Johna Walkera v Londýně.

Zapalovaly se protažením mezi skelnými papíry. O deset let později se objevily zápalky fosforové - vynález francouzského lékaře Charlese Sauria, který přidal do zápalné směsi bílý fosfor, čímž odstranil nepříjemný, rušivý zápach.

Za definitivního vynálezce třecí fosforové zápalky se ovšem považuje Johann Fridrich Kramerer z Ludwigshafenu, který v roce 1832 vznítil zápalku o stěnu své cely, ve které se zabýval pokusy poté, co jej odsoudili za „revolucionářský anarchismus“.

Marie a Vojtěch se zamilovali. Později oba odešli do Sušice a sami začali vyrábět zápalky. V té době Vojtěchovo rodné město patřilo k zapadlým a odlehlým městečkům. Barvitost a ruch Zlaté stezky už dávno zmizely. Sušice hospodářsky živořila. Scheinostovi do něj přinesli nový život.

Sušická továrna začala své výrobky exportovat do mnoha zemí světa. V roce 1844 byly postaveny dvě nové budovy sirkárny za Dolním předměstím v Sušici. V roce 1849 Fürth zemřel. Vzápětí došlo k tahanicím dědiců se Scheinostem o dědictví po zemřelém.

Po jeho smrti převzali rodinný podnik v roce 1894 jeho synové Ferdinand a František. Už o devět let později se ale obě sušické továrny staly součástí akciové společnosti SOLO (Zündwaren und Wichselfabriken Act.-Ges, Továrny na zápalky a leštidla, akc. spol.), se sídlem ve Vídni. V Hořejší továrně v roce 1932 nahradila sirky výroba z nádobek acetylové celulózy pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl.

Sirkárna v Sušici fungovala až do roku 2008, kdy se transformovala na obchodní firmu. O rok později se jako česká firma etablovala pod názvem Matches & Flames.

Sirkárna SOLO v dobách svého největšího rozmachu, přelom 20. a 30. let 20. století.

V roce 1838 navštívila jednoho z newyorských lékařů šestnáctiletá dělnice Cornelia ze sirkárny a stěžovala si na úporné bolesti zubů na pravé straně dolní čelisti. Doktor jí vytrhl jeden zub a poslal ji zpátky do práce. Za dva dny se vrátila a vypadala hrozně. V čelisti jí zela díra, ze které vytékal hnis.

Kolem ní se vytvořily další abscesy. Zánět se postupně rozšiřoval. Doktor musel provést hrůznou operaci - odstranil celou spodní čelist. Kdyby to neudělal, otrava by zasáhla i mozek a způsobila smrt. Příčinou bolestivého stavu byla osteonekróza. Způsobila ji skutečnost, že během směny vdechovaly dívky výpary z fosforu, když do něj namáčely konce zápalek. Další oběti ze sirkáren dopadly ještě hůř.