Účastník bitev o Francii a Británii Josef Duda má ve své pražské ulici novou pamětní desku

„Není to jen pamětní deska, je zároveň deskou informační, protože bude upozorňovat na to, kdo vlastně Josef Duda byl,“ dodal.

„Byli to odvážní, stateční lidé, kteří neváhali bojovat za svou vlast a riskovat to nejcennější,“ řekl politik.

Josef Duda se narodil 9. srpna 1905 v Praze a s rodiči žil na Pohořelci. Maturoval na Vojenské akademii v Hranicích na Moravě a sloužil v československé armádě. Po nacistické okupaci odešel přes Polsko do Francie, kde organizoval výcvik československých stíhacích pilotů v Chartres. Po kapitulaci Francie se přesunul do Velké Británie, kde vstoupil do RAF a velel letce A 312. československé stíhací perutě. Ve Velké Británii zůstal do konce světové války v různých velitelských funkcích.