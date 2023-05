Řízení dopravy začínalo v chaosu a zmatcích

Samozřejmě tak přibývalo karambolů i úrazů. Důkazem je i například tragédie, která se stala 17. srpna 1896 v Londýně. V pondělí zmíněného dne se jistá paní Driscollsová s dcerou a přítelkyní vypravila do divadla. Na okružní třídě si nevšimly cedule: „Pozor na vozidla bez koňského spřežení!“ Vzápětí se před ní vynořily tři za sebou jedoucí automobily. Paní se „železné potvory“ lekla a „vytasila“ na ni deštník.

První vozidlo do ní vzápětí narazilo a usmrtilo ji. Záležitost skončila před soudem. Řidič se hájil svou už víc než měsíční zkušeností s vozem a faktem, že jel rychlostí asi šest kilometrů v hodině. Těsně před událostí zrušili v Anglii takzvaný praporkový zákon, který přikazoval, aby před autem kráčela osoba s červeným praporkem.

Soud proto vyhlásil rozsudek: „Paní Driscollsová svou vlastní nepozorností padla za oběť automobilu na veřejné silnici!“ Již v 19. století se kvůli podobným případům objevila snaha vnést do zmatku nějaký řád.

V roce 1787 se sledovalo i „parkování“ formanských vozů, které zvyšovalo obecnou kriminalitu. Kočí totiž strčili svůj majetek, kam je napadlo, zmizeli v hospodě a do vozů se nahrnuli drobní zlodějíčkové, běhny a „kdejaká verbež“. Tam poté „páchali nemravnosti“. Policisté proto odstavené povozy pravidelně kontrolovali.

Následoval prozatímní silniční řád o používání brzd a o zákazu rychlé jízdy na mostech. Průměrně se v těch časech šofér „řítil“ rychlostí 35 kilometrů v hodině. Řád platil až do roku 1914. Ani tato opatření nezabránila nehodovosti. Kvůli ní se lidé často hojili i několik let, a to i za první republiky.