Pražské mosty jsou opomíjenými uměleckými díly

Přicházíme k Národnímu divadlu, u kterého se nachází naše další zastávka – most Legií. V těchto místech stával mezi lety 1841 a 1898 řetězový most, jenž nesl jméno císaře Františka I.

Kvůli častému houpání mostovky, které nedovolovalo ani tramvajový provoz, ovšem řetězový most přestal stačit potřebám Pražanů. Vznikl tak místo něj kamenný most stejného jména. Jeho architektem byl Antonín Balšánek a postaven byl ve stylu eklekticismu, jenž si „půjčuje“ z různých uměleckých proudů.

„Tento most měnil název opravdu často,“ podotýká průvodkyně. Z mostu císaře Františka I. se za první republiky stal most Legií, za protektorátu byl Smetanovým mostem, po válce se vrátil k odkazu legionářů, aby se roku 1960 stal mostem 1. máje. Most se totiž klene také nad Střeleckým ostrovem a právě tam se roku 1890 poprvé v Čechách slavil Svátek práce.

Chybět na vycházce pochopitelně nemůže turistický magnet, Karlův most, který nahradil starší Juditin most a kterému se původně říkalo Kamenný či Pražský. Označení Karlův začal nést až ve druhé polovině 19. století.

Systém to byl důmyslný, ale bohužel poruchový, a tak vydržel pouhé tři roky. Pak zde jezdily autobusy na kolejích, ovšem pouhý rok. Od roku 1932 do druhé světové války tudy pak projížděly autobusy na pneumatikách, osobní automobily sem směly dokonce až do roku 1965. Dnes už si most s dopravními prostředky nedokážeme představit – když sem náhodou řidič s vozem zabloudí, dočká se pokuty.