Dvacet let od tragédie Columbie. Přispěla ke konci raketoplánů

„Přibližně 15 minut před plánovaným přistáním došlo ke zničení nejstaršího raketoplánu americké vesmírné flotily. Columbia se rozpadla ve výšce 63 kilometrů při rychlosti 5,5 km/s poté, co došlo k odtržení jejího levého křídla. To bylo poškozeno žárem, jenž se dovnitř křídla dostal otvorem proraženým odpadlým kusem izolační pěny již při startu o 16 dnů dříve,“ shrnul na Facebooku popularizátor kosmonautiky Milan Halousek z České kosmické kanceláře a České astronomické společnosti.

Osudný problém, který zapříčinil smrt celé sedmičlenné posádky, vznikl pouze 81,7 sekundy po startu této vědecké mise STS-107. Zhruba 1,2 kg vážící kus pěnové izolace z hlavní nádrže raketoplánu udeřil do levého křídla. Po několika dnech zkoumání možných následků nicméně rozhodli odborníci a manažeři amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA), že událost nebyla nebezpečná a že náraz nemohl poškodit křídlo raketoplánu tak, aby to mělo vliv na bezpečnost stroje při přistání.

V pořadí 113. mise amerických raketoplánů odstartovala ve čtvrtek 16. ledna 2003 v 16 hodin 39 minut SELČ. Sedmičlenná posádka na to čekala dlouhé měsíce. Start se uskutečnil až po 15 odkladech, původní termín totiž NASA naplánovala na 11. ledna 2001. Vědecká mise byla po mnoha startech první, jež neletěla k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS).

Do křesla velitele expedice STS-107 usedl pětačtyřicetiletý vojenský pilot Rick Husband, který měl zkušenosti s pilotováním raketoplánu Discovery. Vedle něho seděl kapitán námořního letectva William McCool (41), pro něhož to byl první start do kosmu.