Změny v povinném ručení: co se chystá a kdo by měl nově platit

Změnit se má například to, kdo je odpovědný za pojištění vozidla. Nově to už nemá být vlastník vozidla, ale jeho provozovatel. To ale neznamená, že povinné ručení bude moci sjednat jen provozovatel. Stejně jako doposud bude moci pojištění sjednat i jiná osoba, která má potřebu ochrany před následky pojistné události, takzvaný pojistný zájem.