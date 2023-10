Dopravci: Vyšší mýtné zdraží rohlíky či mléko

„Je to pouze další daň přenesená přes nás na občany, protože každý rohlík, každý litr mléka, který odvezeme, bude dražší o to navýšené mýto. Protože ho musíme přenést do cen, určitě to není něco, co bychom pokryli z našich marží,“ řekl Právu Michal Kliment, ředitel Bítešské dopravní společnosti.

Mýtné by se mělo od příštího března zvýšit o deset až 15 procent, uvedl v červnu a potvrdil nově Hospodářským novinám ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Navyšovat se bude o nový poplatek, který bude odrážet emise kamionů.

Zvyšování mýtných sazeb bude možné díky směrnici Evropské unie, podle které by se měla nákladní vozidla rozřadit do pěti tříd podle množství vypouštěných emisí. Podle generálního tajemníka Česmadu Vojtěcha Hromíře by se měla sazba v nejběžnější kategorii tahač s motorem Euro VI s návěsem zvýšit o zhruba 15 procent. Očekává zvýšení mýtné sazby i v dalších zemích Evropské unie.

Stát plánuje zvýšit od příštího roku cenu mýta

„Každá přeprava tak bude dražší. Například jen za německý úsek při cestě do Hamburku to bude o 2000 Kč více, za tranzit do Francie přes Německo si připlatí přes 60 eur (1500 Kč) a obdobně se do cen promítne vyšší mýtné ve všech zemích,“ dodal Hromíř. Problémem jsou podle něj přejezdové kilometry, které vozidlo jede bez nákladu. I zvýšené náklady na ně musí dopravce zahrnout do ceny pro zákazníka.

Zmínil také další negativní faktor na dopravce, a to drahou naftu. Vláda o prázdninách zrušila sníženou spotřební daň z nafty a sazbu zvýšila o 1,50 koruny na litr.

Podraží i dálniční známka

To, že stát počítá s vyšším mýtným poplatek, vyplývá také z úsporných opatření v rozpočtu na příští rok, které zveřejnilo ministerstvo financí k návrhu rozpočtu. Mezi dotačními škrty je i snížení dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) o 2,9 miliardy korun, která měla souviset právě se zvýšením mýtného pro silniční nákladní dopravce. Vyšší mýtné by mělo podle Kupkova odhadu přinést do rozpočtu okolo dvou miliard korun.

„Zavedení další složky mýtného je součástí snah redukovat CO2, nikoliv naplnit rozpočet. Nepokryje a ani nemá za cíl pokrýt oněch šest miliard z dotací. Nižší dotaci do SFDI řešíme úvěrem od Evropské investiční banky,“ upřesnil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Od příštího roku také výrazně podraží řidičům dálniční známka. Ta roční bude stát místo dosavadních 1500 korun 2300 korun.