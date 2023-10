Ze stavby zdi u domu se stala past na peníze

„Pán vyprávěl, co všechno udělá a že se to bude platit postupně,“ vzpomíná s hořkostí Lenka. Stavba zdi se protahovala. „Omlouval to špatným počasím. V únoru začal provádět výkop, pak ho vybetonoval,“ řekla Lenka. Konečnou cenu ale neznala.

Mezitím si našla jinou firmu. „Jasně řeknou, co se udělá, kdy se to udělá, kolik to bude stát, a tak to pak také je,“ shrnula Lenka Právu.