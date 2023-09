Chtěl dokázat, že je chlap, přišel o čtvrt milionu

Podvodník si za to musí odsedět dva roky a získané peníze oběti vrátit. A protože v mezidobí nenastoupil v jiném případu do vězení, přidal mu k tomu soud ještě dalších čtrnáct měsíců žaláře za maření úředního rozhodnutí.

Obžalovaný si za svou oběť vyhlédl důvěřivého naivu. „Kaž­dému, kdo potřebuje pomoc, pomůže. Je hodně důvěřivý, nebylo to poprvé, co někomu půjčil peníze, ale zatím mu to vždycky každý vrátil,“ povzdechla si mužova matka po­dle rozsudku, který má Právo k dispozici.