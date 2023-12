Za hypotéky s dlouhou fixací si lidé připlatí, celkově sazby stagnují

Měsíční splátka hypotéky u průměrné hypotéky na 3,5 milionu korun sjednané do 80 procent ceny nemovitosti, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,02 procenta činí podle prosincového Hypoindexu 22 589 korun. V meziročním srovnání klesla pouze o 685 korun.

Sazby u pětiletých fixací se pohybují kolem 5,8 až 6,14 procenta. Úrokové sazby hypoték fixovaných na deset let se mladým žadatelům do 36 let nabízejí za 6,39 procenta a ostatním za 6,05 procenta. Hypotéky pro mladé s fixací na deset let jsou nyní nejdražší na trhu.