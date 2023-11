Hypotéka se slevou. S bankou se vyplatí vyjednávat

„Na podzim mi končila fixace. Banka nabídla tří nebo pětiletou fixaci, která by mi splátku navýšila asi o 4400 korun, nebo jednoletou fixaci s úrokem 7,2 procenta s měsíčním navýšením platby o 5800 korun. Protože v příštím roce očekávám pokles sazeb, chtěl jsem fixaci na rok, ale ne tak vysokou,“ řekl Právu Karel Malý z Prahy.

Stačilo mu poptat nabídku u konkurence, a jeho banka mu obratem bez problému snížila roční sazbu více než o procento. „Měsíčně splátka je o 1200 korun menší,“ popsal klient.

V některých případech se lze dostat i na sazbu o procento nižší proti prvotní nabídce Jiří Sýkora, Swiss Life Select

Nechat si od jiných bank napřímo nebo přes zprostředkující společnost vypracovat konkurenční nabídky se většinou vyplácí. Banka obvykle bývá ochotná snížit sazbu o tři desetiny až půl procenta.

„V některých případech se lze dostat i na sazbu o procento nižší proti prvotní nabídce,“ potvrdil specialista Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Funguje to tak u nových i starších smluv, přičemž některé banky umožňují vyjednat si novou fixovanou sazbu třeba i rok a půl před vypršením fixačního období.

Předčasné splacení hypotéky se může už brzy prodražit

Díky tomu se někteří prozíraví klienti v nedávné době včas vyhnuli obřím skokům z méně než dvouprocentních sazeb na nynějších šest, sedm procent a na další fixační období si udrželi dvou až čtyřprocentní sazby.

Nejvýhodnější sazby nabízejí banky u pětiletých fixací.

Úrokovou sazbu si lze také snížit například lepším zajištěním kupované nemovitosti. To znamená, že bance se neručí jen vybraným bytem, ale třeba k tomu i chalupou.

Pozor na staré dluhy nebo kontokorent

Co se výše splátek týče, je u mladých žadatelů moudré je kalkulovat nejprve na 25 let. Kdyby to totiž někdy v průběhu přestalo vycházet, tak si lze splátku snížit tím, že se celková splatnost prodlouží na třicet let.

Jen je potřeba si dát pozor, aby byla splatnost do věku 70 let, jen výjimečně 72 let. Pokud by splatnost měla být do vyššího věku, bude nutné ke smlouvě připojit mladšího spoludlužníka.

Při refinancování do jiné banky a vyjednávání o lepší sazbě se připravte na to, že musíte dokládat svoji bonitu, to znamená poměr příjmů a závazků. U některých konzervativních bank a u vyšších částek může bonitu zhoršovat platba výživného.

Důležitá je také platební minulost žadatele. Například záznam v registru neplatičů Solus, byť je už starší a dluh byl uhrazen, bonitu výrazně zhoršuje. Stejně tak časté čerpání kontokorentů nebo potíže se splácením například leasingu.

Banky tato finanční pozadí žadatelů vidí podrobně v Bankovním a Nebankovním registru klientských informací provozovaných společnosti CRIF.