Vyšší platby za distribuci mohou zdražit energie

Letos jde za zákazníky od státu na platby distributorům kolem 38 miliard korun. Vláda tím chtěla lidem pomoci během energetické a inflační krize. Teď koalice hledá úspory a o dalším postupu jedná.

Například společnost Centropol očekává od ledna příštího roku nárůst plateb za distribuci ve výši dvaceti procent. To by znamenalo navýšení ze současných 1949 Kč za megawatthodinu u nejběžnější distribuční sazby na 2339 Kč.

Platba za megawatthodinu by se tak ročně zvýšila o 390 Kč. Při běžné spotřebě 3000 kWh by tedy lidé za celý rok zaplatili takřka 1200 korun navíc. I s podporou obnovitelných zdrojů by při takové spotřebě domácnost platila oproti letošku navíc 3000 korun.

Zákazníci innogy si od září polepší

„Platby za distribuci byly zmraženy a nyní se ten dluh bude muset postupně krýt, takže očekávám jejich nárůst o deset až dvacet procent,“ řekl Právu analytik společnosti ENA Jiří Gavor.

Zvýšení plateb by se týkalo všech odběratelů, tedy i těch, kteří mají smlouvy s fixovanou cenou. Neměnná je u takových smluv „jen“ cena silové elektřiny nebo plynu, kterou může dodavatel ovlivnit.

Energie od ledna zřejmě podraží. Až o tisíce ročně

Poplatek za distribuci je jednou z částí regulované ceny a její výši určuje vždy pro následující kalendářní rok Energetický regulační úřad.

Jasněji do listopadu

Vláda o tom, jak bude postupovat, zatím jasno nemá. „Tato témata jsou nyní předmětem koaličních jednání. V tuto chvíli nelze předvídat jejich výsledek,“ sdělil Právu vedoucí tiskového oddělení ministerstva průmyslu a obchodu Marek Vošahlík.

„Jednání s vládou probíhají. U elektřiny jde převážně o náklady na krytí ztrát a služby výkonové rovnováhy, což jsou dvě složky, na které byly letos poskytnuty peníze ze státního rozpočtu. Teď se jedná o tom, zda do toho pro příští rok stát opět vstoupí,“ potvrdil Právu mluvčí Energetického regulačního úřadu Michal Kebort. Konečné rozhodnutí by mělo padnout do listopadu.

Gavor nepředpokládá, že platbu na sebe i pro rok 2024 vezme stát. „Myslím si, že teď už nebude doplácet nic a distributorům se sníží přiměřený zisk s tím, že se to dorovná v následujících letech,“ pro­hlásil

Nejvyšší čas na změnu dodavatele energií, radí odborník

Růst tak podle něj bude rozložen do dvou nebo tří let, aby dopad na obyvatele nebyl tak citelný. „V normálních dobách regulovaná složka vždy rostla v jednotkách procent, typicky do pěti procent. Odhaduji, že v následujících několika letech budou platby růst vyšším tempem, deset až dvacet procent,“ prohlásil Gavor.

Platby za distribuci pro letošek lidem u elektřiny klesly v průměru o 16,7 procenta, u plynu o 1,7 procenta vzrostly. To vše díky štědré dotaci státu. Ze zmíněných 38 miliard od státu šlo asi 20 miliard na krytí technických ztrát a kolem 15 miliard na služby výkonové rovnováhy u elektřiny. U plynu přispěl stát asi dvěma miliardami.

Prodražuje se i modernizace sítě

„S náklady na ztráty nemohou regulované subjekty nic dělat. Distributoři a přenosová soustava musí nakupovat elektřinu na krytí ztrát na volném trhu. To je položka, kterou nelze ovlivnit. Přestože cena významně poklesla, stále je v porovnání s předkrizovými lety vysoko. To zřejmě regulátor už v plné míře promítne do cen za distribuci,“ vysvětlil Gavor.

Dalším důvodem pro zvýšení cen distribuce jsou podle něj nevyhnutelně rostoucí náklady na modernizaci sítě. Zmínil chystané sdílení elektřiny, které v dlouhodobém pohledu může přinést snížení nákladů na distribuci.

ČEZ v pololetí zvýšil výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů o 15 procent

„Jednorázově se ale síť musí modernizovat, přizpůsobit a investice v nejbližších letech budou vyšší. Distributory také čeká výměna všech měřáků za chytré s průběhovým měřením. Těmto nákladům se distributoři nevyhnou a regulátor to bude muset zohlednit,“ míní analytik.

Je potřeba také počítat s takzvaným vodárenským efektem. I přesto, že lidé spotřebují méně elektřiny nebo plynu, síť se musí udržovat za stejné nebo vyšší náklady bez ohledu na přenesené množství.

„Vodárenský efekt se i v plynárenství musí projevit. I když spotřeba klesá, jsou platby na potrubí závislé nejen na stálém měsíčním platu, ale i na odebraném množství. Plynárny musí distribuční síť udržovat stejně, jako kdyby mohly náklady rozložit do vyššího přeneseného objemu,“ shrnul Gavor.