Nejvyšší čas na změnu na změnu dodavatele energií, radí odborník

Vývoj cen je stále velmi příznivý. Základním ukazatelem pro tvorbu cen pro domácnosti je vývoj ceny rovnoměrné dodávky na příští rok. Tam žádné velké výkyvy nepozorujeme. Plyn se u celoroční dodávky na příští rok pohybuje mezi 50 až 60 eury za megawatthodinu, elektřina mezi 130 až 160 eury, nyní je to asi 150 eur. Už déle se však čeká vyšší spotřeba v zimě, takže ceny na listopad, prosinec a první čtvrtletí roku 2024 jsou vyšší než ceny na červenec až září.

Zažili jsme extrémně nízké ceny v polovině června, pak se bilo na poplach, že ceny už jdou zase vzhůru. Byla to ale opravdu jen korekce abnormálně nízkých okamžitých cen. Dodavatelé nakupují pro své zákazníky rovnoměrně a každý měsíc, kdy jsou ceny příznivé. Portfolio se jim tak vylepšuje. Pokud se na světovém trhu nestane něco radikálního, vidím situaci příznivě.

Firmy postupně snižují ceny pod vládní strop. Bude to ještě pokračovat?

Očekávám, že dodavatelé, kteří mají významnější část zákazníků na cenových stropech, by měli určitě nabídnout lepší cenové produkty. Dost často to bylo zpočátku směřováno pouze na nové klienty, nyní už snižují ceny i pro věrné zákazníky.

Je to rozumné. Máme za sebou turbulentní období a mnoho lidí preferuje jistotu. Hodně se píše o tom, že dlouhodobý výhled je pro roky 2025 nebo 2026 vcelku pozitivní. Tyto roky by mohly být cenově významně lepší, a tak fixovat třeba na tři roky s výjimkou těch fixovaných smluv, kdy cena v průběhu fixace klesá, by nemuselo být tak výhodné. I na ceně, která se zdá nyní výhodná, mohou lidé ve třetím roce fixace dost prodělat.