Energie od ledna zřejmě podraží, až o tisíce ročně

Jednou ze zvažovaných va­riant je podle mluvčího ministerstva průmyslu a obchodu Marka Vošáhlíka návrat na úroveň platnou do září 2022. Lidé by tak za každou odebranou megawatthodinu platili na obnovitelné zdroje 600 Kč. To by při průměrné spotřebě domácností kolem 3000 kilowatthodin znamenalo roční nárůst plateb o 1800 Kč.

„Letos všechno platí stát. Myslím si, že to je stav neudržitelný, takže příští rok se vrátíme k rozdělení mezi stát, domácnosti a firmy. Budu se snažit, aby celkový objem klesl. Ale současně vedeme debatu, jak ten podíl mít. Zda stejný, jak byl roky nastavený, nebo ho nějak změnit,“ řekl České televizi ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

S opětovnou spoluúčastí lidí a firem souhlasí i ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Podle Vošáhlíka je další možností, o níž nyní jedná koalice, platby domácností snížit.

„V legislativním procesu jsou tři materiály, jejichž cílem je využít výnosy z emisních povolenek na kompenzaci vysokých cen energií. To, jestli je resort využije právě na proplacení podpory obnovitelných zdrojů za zákazníky i pro další rok nebo na jiná opatření, je předmětem diskuse,“ sdělil Právu Vošahlík.

Ministerstvo podle něj v rámci balíčku navrhlo úpravu zákona, která umožní flexibilněji stanovovat poplatek podle různých kategorií zákazníků a zároveň umožní upravovat dotaci ze státního rozpočtu i v průběhu roku podle aktuální situace.

Skončí i strop cen

„Tím získáme flexibilitu z hlediska toho, které skupiny budou tyto poplatky platit nebo v jaké výši. Ministerstvo také navrhlo úpravu zákona o obchodování s emisními povolenkami, kdy by díky úpravě bylo možné využít výnosy z emisních povolenek třeba na kompenzaci poplatků za obnovitelné zdroje. Nedošlo by tak k přenosu této platby na koncové zákazníky,“ dodal mluvčí. Jak to s platbami nakonec bude, má vláda rozhodnout v dohledné době.

Vošahlík uvedl, že stát za odpuštění plateb za obnovitelné zdroje pro domácnosti od loňského října do konce roku 2023 zaplatí asi 42 miliard. Pokud by stát platbu v plné výši navrátil, zvrátilo by to podle analytika společnosti ENA Jiřího Gavora trend nižších plateb za energie z posledních měsíců.

„Tím by se bohužel vyvážilo zlevňování elektřiny nebo plynu. Dodavatelé by uvítali, kdyby vláda nalezla možnost, jak to krýt. Třeba z emisních povolenek,“ řekl Právu Gavor.

Podle dobře informovaného zdroje Práva se už neuvažuje o prodloužení vládního stropu na energie ve výši 6 Kč za kilowatthodinu silové elektřiny s DPH a 3 Kč za kWh plynu s DPH. Ten platí od ledna do konce roku. „Je to naprosto očekávaný krok. Vývoj velkoobchodního trhu je příznivý a dodavatelé mohou nabídnout ceny pod stropem,“ řekl Gavor.

Řady domácností se to nedotkne, protože dodavatelé už delší dobu nabízejí ceny pod stropy. Dotklo by se to ale statisíců domácností, které si energie fixovaly loni na podzim za ceny výrazně vyšší, než strop, a od ledna by jim tak po zrušení stropu vyskočily o desítky procent. Velcí dodavatelé jako Innogy nebo ČEZ už oznámili, že lidem s takovými smlouvami umožní přejít na výhodnější produkty, které jsou ale rovněž fixované.

„Ani s ukončením stropů 31. prosince už 160 tisícům našich zákazníků nehrozí následné prudké zvýšení cen. ČEZ Prodej jim bez sankcí nabídne možnost přestoupit na aktuální fixovaný produkt s klesající cenou,“ sdělil Právu již dříve mluvčí ČEZ Roman Gazdík. Podle něj lidé s novým tarifem příští rok v průměru ušetří osm tisíc korun za elektřinu a až 27 tisíc Kč za plyn.

Společnost Innogy nabízí produkt RESTART, který jim zajistí nižší ceny za elektřinu i plyn od 15. září. „Jsme schopni garantovat atraktivní ceny až do konce roku 2025. Nabízíme tedy produkt s klesající cenou na 27 měsíců a s výhodou nové smlouvy ještě před začátkem příští topné sezony,“ uvedl ředitel maloobchodu Innogy Energie David Konvalina.

Typický zákazník, který má fixovanou smlouvu na vysokých „krizových cenách“, může podle něj ročně ušetřit za plyn 17 tisíc korun a za elektřinu 12 tisíc korun. Ve výjimečných případech se může jednat o úsporu za plyn až 27 tisíc korun za rok. Teď záleží na tom, zda výhodnější nabídku dají i další dodavatelé.

„Počet lidí, kteří budou mít v příštím roce nadstropové ceny, se bude odvíjet od toho, jak jim dodavatelé budou nabízet nové fixace. Poté co největší dodavatelé ČEZ a Innogy tuto možnost nabídli více než 350 tisícům zákazníků, očekáváme, že odběratelů s cenami nad stropem zbude minimum,“ dodal Vošahlík.