Typické zimní škody a jak se proti nim pojistit

V zimě často dochází k náhlým výkyvům teplot, což má mnohdy za následek popraskané vodovodní potrubí. Právě škody tímto způsobené patří v zimě mezi ty nejčastější, které pojišťovny řeší. Proti těmto událostem vás může chránit pojištění domácnosti i nemovitosti. Ovšem počítejte s tím, že pojišťovna se při řešení škody může zajímat o to, zda jste provedli řádná preventivní opatření. Platí totiž zásada, že pokud majitel nemovitost v zimě opouští na více než tři dny, měl by vodovodní systémy optimálně vypustit a uzavřít přívody, případně doplnit do topného systému nemrznoucí směs.