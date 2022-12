Padá led ze střechy. Cedulkou to nekončí

Z minulosti projednávaných případů u soudů vyplývá, že v případě obzvlášť těžkého zranění ledem padajícím ze střechy můžou majitelé budovy čelit nejen řízení o náhradě škody, ale i trestnímu řízení, a to až s rizikem čtyřletého vězení.

Soudy bývají vleklé a zaznívají u nich i často protichůdná svědectví o tom, jak se vlastník staral či nestaral o budovu, a to, zda nechával preventivně sníh a led ze střechy sundávat. Vlastníci domů by každopádně měli být i na tyto situace pojištění. V případě, že vznikne škoda způsobená sněhem či ledem, je třeba vše nafotit, a to nejen místo události, ale i stav objektu a samotné poškození, ať už se jedná o škodu na majetku, nebo o zranění. Zapsat je vhodné si čas, kdy ke škodě došlo.