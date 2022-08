Roste zájem o připojištění aut, hlavně předních skel

To, že pojištění automobilu nemusí zajišťovat jen povinné ručení, si uvědomuje rostoucí počet motoristů. Podle zástupců pojišťoven řidiči daleko více než dříve přemýšlejí nad tím, co všechno by se jim mohlo vyplatit pojistit. Zájem o motoristické pojistné doplňky narůstá a zvlášť patrné je to nyní v létě.

Foto: Profimedia.cz Řidiči si nejčastěji připojišťují přední sklo.

Článek „V současné době mají klienti u nás na výběr ze čtrnácti nejrůznějších připojištění, a to s rozličnými kombinacemi pojistných krytí, limitů nebo pojistných částek. A těch, kteří mají sjednaný některý z těchto doplňků navíc, je většina,“ uvedl supervizor pojištění vozidel České podnikatelské pojišťovny (ČPP) Miloš Velíšek. „Zhruba se jedná o 70 procent motoristů. Co je ale zajímavé, zájem o pojistné doplňky v poslední době hodně narostl. U nově sjednávaných autopojištění už na každou smlouvu připadá dokonce jedno připojištění k vozidlu navíc,“ dodal. Povinné ručení nestačí Je mnoho situací, kdy škody na vozidle nelze proplácet z povinného ručení. A nyní během letních měsíců, kdy motoristé usedají za volant svého auta nejčastěji, takových případů bývá nejvíce. Toto pojištění totiž pokrývá jen ty situace, kdy škodu na autě způsobí jiný motorista. Na vlastní škody – tedy škody vlastní vinou – se povinné ručení nevztahuje. A stejně taky ani na nehody, kde nelze určit viníka škody, či viníkem škody je divoká zvěř či přírodní živel. Největší zájem mají řidiči o připojištění předních skel Milan Káňa, Kooperativa Škody, které nekryje povinné ručení, si mohou motoristé pojistit havarijním pojištěním, nebo levnějšími připojištěními na konkrétní typy událostí. „Největší zájem mají řidiči o připojištění předních skel. Škody od polétavých kamínků jsou něco, čemu se nemůže vyhnout žádný řidič, byť by byl sebelepší. Mnozí motoristé dobře vědí, že během roku je tato nepříjemnost může potkat i vícekrát, kdy je pak potřeba přední sklo vyměnit. A to může znamenat i náklad převyšující částku deset tisíc korun. Pokud nemají toto riziko připojištěné extra, musejí si nové sklo zaplatit sami,“ upozornil mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa. Finanční poradna: Jak správně pojistit auto a co dělat v případě nehody Finance Problémem těchto škod je totiž skutečnost, že ve většině případů nelze s určitostí určit viníka – vozidlo, ze kterého kamínek odletěl. Proplácení z povinného ručení je proto velmi komplikované. Vyhledávaná motoristická připojištění se ale zdaleka netýkají jen skel u vozidla. Během letních měsíců, kdy lidé vyrážejí autem na dovolenou do ciziny, mají motoristé velký zájem také o rozšířené asistenční služby. „Nad rámec základních balíků, jež jsou součástí povinného ručení a havarijního pojištění, získají pak navíc vyšší limity plnění a další užitečné doplňkové služby. Asistenční služby mají řidiči k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,“ uvedla Eva Svobodová, mluvčí pojišťovny Uniqa. Kde se nejvíc bourá s cyklisty? Rizikové jsou křižovatky AutoMoto Rozšířené asistenční služby se v cizině mohou lidem hodně vyplatit. Nejčastějším důvodem, kdy motoristé volají na asistenční linku, je totiž porucha motoru, následuje defekt pneumatiky a dále problémy se spojkou či převodovkou. Ze statistik vyplývá, že řidiči na svých cestách potřebují pomoc asistenční služby třikrát častěji při poruše vozidla než v případě nehody.