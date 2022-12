Stavebko pod stromeček? Spořitelny již tradičně na konci roku lákají na prémie

Banka s garancí na šest let nabízí základní úrok 0,5 procenta ročně + bonusový úrok 2,5 procenta ročně u zůstatků do 300 tisíc korun (Moudré spoření), nebo bonusový úrok 3 procenta ročně u zůstatků do 300 tisíc korun (Kombi). Klient může do 31. 12. 2022 získat Vánoční prémii 5 tisíc korun, pokud do čtyř měsíců (upisovací období) pošle na smlouvu alespoň 100 tisíc korun, nebo Vánoční prémii 2 tisíce korun, pokud do čtyř měsíců (upisovací období) pošle na smlouvu alespoň 50 tisíc korun.