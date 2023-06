Skutečná spotřeba v bytovém domě může být jen půl platby

„Týká se to případů, kdy je teplo připravované centrálně pro celý dům. Je snaha najít co nejspravedlivější řešení, ale vždy bude někdo, kdo se bude cítit poškozen,“ řekl Právu ředitel metodického odboru Svazu českých a moravských bytových družstev Martin Hanák.

U dálkového tepla mají družstva nebo sdružení vlastníků jednotek volnější ruku. Základní složka podle plochy bytu se může pohybovat mezi 30 a 50 procenty a část podle spotřeby odpovídá zbytku do sta procent, tedy činí 50 až 70 procent.

„Je otázka, co je lepší, zda dát více na metry čtvereční, nebo měření. Obvykle doporučujeme, aby byly obě složky 50 procent v případě, že dům je vybaven pouze indikátory na měření tepla, které jen naznačují množství spotřebovaného tepla,“ řekl. Podstata myšlenky je podle něj taková, že i když domácnost vodu neodebírá nebo má vypnuté radiátory, komfort služby je pro ni připraven a musí se podílet na platbách.

Podle Jiřího Gavora ze společnosti ENA ideální řešení neexistuje. „K úsporám by více motivovalo, kdyby to bylo stoprocentně podle náměru měřidel. Nicméně proti tomu lze argumentovat, že měření spotřeby tepla v bytových domech není zdaleka tak přesné jako v případě elektřiny nebo plynu, a vždy je třeba myslet na parazitní jednání bytových jednotek, které by se nechaly vytápět sousedy,“ řekl Právu Gavor.