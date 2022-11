S nedostatkem peněz na dárky mohou pomoci odložené platby či kreditka

Letošní Vánoce proběhnou v době ekonomické krize. Mnohé domácnosti si budou muset dobře rozmyslet, na co jim napjatý rozpočet bude stačit a na co už ne. V každém případě odborníci varují před nákupy dárků na dluh, i tak je ale možné v momentálním nedostatku financí nákup uskutečnit a platbu provést později.

Odložené platby, známé i pod zkratkou BNPL (Buy Now Pay Later, nakupuj teď, plať později), si za poslední roky získaly velké množství příznivců a jejich obliba neustále roste. Jak k nim ale přistupovat, aby vám dobře sloužily a zároveň se z nich nemohl stát nástroj, kvůli kterému se dostanete do problémů?