Nabídl vám prodejce prodlouženou záruku? Na co si dát pozor

Pořídíte si do domácnosti novou pračku, myčku, televizor či jiný dražší elektronický výrobek. Ze zákona je zakoupené zboží chráněno po dobu dvou let a vy tak máte v případě vady právo uplatnit reklamaci a požadovat nápravu.

Mnozí Češi se ale setkali se situací, že zboží po dobu dvou let funguje perfektně a po jejím uplynutí se porouchá. A právě na to „spoléhají“ prakticky všichni větší prodejci elektroniky či domácích spotřebičů a zákazníkům nabízejí možnost prodloužit si zákonem danou záruční dobu o několik let. Sjednat si ji můžete při koupi zboží, ať už v kamenné pobočce, tak i na v e-shopu. Prodejci ji nabízejí jako pojištění prodloužení záruky.

Počítejte s tím, že si za tuto službu připlatíte i několik tisíc korun. Například společnost Datart nabízí prodloužení záruky na tři roky u televize Samsung v hodnotě 21 990 korun za cenu 3568 korun, prodloužení o rok by vás přišlo na 1889 korun. U stejné televize zakoupené v Alze vás roční prodloužení přijde na 1803 korun a za záruku delší o tři roky zaplatíte 3566 korun. A do třetice, pořídíte-li si stejný typ televize Samsung u společnosti Mall.cz vyjde vás prodloužení záruky o rok na 2199 korun a o tři roky na 4398 korun.

Odborníci dTestu upozorňují na to, že prodloužená záruka je jen rámcově upravena zákonem, a to jako záruka za jakost. O to více záleží na tom, co si jako kupující sjednáte přímo s prodávajícím. Prodávající však o smlouvě se spotřebiteli nejedná – nabízí již předpřipravenou smlouvu, se kterou buď souhlasíte, nebo ne, uvádí dTest.