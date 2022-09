Jak fungují odložené platby

Vhodnou alternativou se proto stávají tzv. odložené platby, známé i pod zkratkou BNPL (Buy Now Pay Later, nakupuj teď, plať později), jejichž princip spočívá v tom, že si zákazník na internetu zboží objedná, převezme ho, prohlédne, vyzkouší a zaplatí například až po 14 dnech či později v závislosti na tom, jakou službu využije. I průzkum potvrdil, že zákazníci na tuto službu slyší a nadpoloviční většina by si klidně za ni i připlatila.

„Už na jaře jsme překonali loňské výsledky a do konce roku bychom měli být na více než trojnásobku loňských čísel - a to jak v počtu transakcí, tak objemu zprostředkovaných plateb. Odložená platba sice roste z malé základny, má však všechny předpoklady pro to stát se široce rozšířenou. Vidět je to i ve světě - třeba tak konzervativní trh, jako je belgický, má asi 10% podíl odložené platby,“ uvedl pro Právo Richard Kotrlík, CEO Mallpay.