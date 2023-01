PŘEHLEDNĚ: Spotřebitelé se letos dočkali větší ochrany svých práv

„Obchodník vám sice stále během hovoru může nabízet své zboží nebo služby, po jeho skončení vám však musí zaslat potvrzení nabídky v textové podobě, tedy například do vaší e-mailové schránky. Pokud toto potvrzení neodsouhlasíte, k uzavření smlouvy nedojde,“ vysvětlila Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Novela posiluje i práva spotřebitelů, kterým prodejci na nechvalně proslulých prodejních akcích často vnutili předražené zboží či služby. Do platnosti nové úpravy jste měli právo od smlouvy sjednané na podobné akci odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. Nyní se tato lhůta prodloužila na 30 dnů.

Nekalým slevovým praktikám však přijetím novely odzvonilo. Nyní bude prodejce muset případnou slevu vypočítávat z ceny, jakou si za zboží účtoval v době 30 dnů před jejím poskytnutím. Platí to i v případě, pokud bude zboží zlevňovat postupně. Pro výpočet slevy pak bude rozhodující cena v době 30 dnů před poskytnutím první slevy.

V zákoně i nadále zůstává zachováno pravidlo, že spotřebitel může reklamovat vadu, která se na zboží projeví v době 24 měsíců od jeho pořízení. Nově se však prodlužuje doba, po kterou musí podnikatel prokázat, že vada na zboží nebyla od počátku, a to ze stávajících šesti měsíců na 12 měsíců.

Jak dTest upozorňuje, rozdíl je nově v tom, jaké vady můžete reklamovat. „Dosud prodejce odpovídal za vady, které vznikly kdykoliv v době dvou let od zakoupení zboží. Nyní bude odpovědný už jen za výrobní vady, tedy takové, které na zboží existovaly již v okamžiku koupě, byť se projeví až později (do dvou let od převzetí),“ upozornila Hekšová.