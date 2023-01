Falešným slevám v obchodech odzvonilo

Při nynějších novoročních výprodejích by tak nemělo docházet k dříve častému umělému ohýbání cen, které klame zákazníky. Obchodníci totiž budou muset u zboží, které nabízejí ve slevě, povinně uvádět i jeho původní cenu. To má uvádění falešných slev ztížit. Pokuta za porušení pravidel může činit až pět milionů korun.

„Nemělo by se však zapomínat na to, že kromě ochrany před neférovým jednáním ze strany některých prodejců zároveň novela upravuje podmínky pro ochranu prodejců před případným neetickým jednáním zákazníků,“ upozornila mluvčí řetězce Datart Olga Dolínková.

Nová úprava by měla do určité míry omezit falešné a zavádějící slevy, a tím spotřebitelům usnadnit orientaci v záplavě slevových akcí. „Přestože jsou obchodníci motivováni nová pravidla dodržovat i pod hrozbou možné pokuty, která může činit až pět milionů korun, lze i nadále doporučit vyvarovat se impulzivních rozhodnutí, a i ty nejlákavější nabídky porovnat s nabídkou jiných prodejců,“ dodala Hekšová.

I nadále bude možné odstoupit od smlouvy, resp. vrátit zboží zakoupené v e-shopu, do 14 dnů od jeho koupě. Na druhou stranu „spotřebitel nesmí zboží před odstoupením od kupní smlouvy do 14 dnů používat víc, než je nutné k vyzkoušení. Jednoduše se musí chovat, jako by byl v kamenném obchodě. Jinak má obchodník právo po něm požadovat náhradu za uvedení zboží do původního stavu,“ upozorňuje APEK.