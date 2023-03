PŘEHLEDNĚ: Jak vyplnit dvoustránkové daňové přiznání

V oddílu dva nahoře na druhé straně daňového přiznání se vypočítá celkový základ daně ze závislé činnosti za rok 2022. Do řádků 22 a 24 uvede pan Kovář součet hrubých mezd z obou zaměstnání ve výši 627 400 Kč (527 400 Kč + 100 000 Kč). V oddílu tři uvede pan Kovář všechny daňové odpočty, na které má nárok. Do řádku 26 uvede částku 69 880 Kč a do řádku 28 částku 24 000 Kč. Základ daně za rok 2022 si pan Kovář sníží o 93 880 Kč (69 880 Kč + 24 000 Kč), tato částka se uvede do řádku 31. V řádku 32 uvede pan Kovář částku 533 500 Kč (627 400 Kč – 93 880 Kč, zaokrouhleno na stokoruny dolů), tedy základ daně z řádku 24 snížený o celkovou částku nezdanitelných položek v řádku 31. „Daňové odpočty snižují základ daně, a nikoliv přímo vypočtenou daň z příjmu, díky nezdanitelným položkám ušetřil pan Kovář na dani z příjmu 14 082 Kč,“ vypočítává Ivanco.