Jak si mohou snížit daně rodiny

„Rodič s vypočtenou roční daní z příjmů nižší, než je roční daňové zvýhodnění na děti, má dokonce nárok na daňový bonus, to znamená, že nezaplatí nic na dani z příjmu a ještě peníze od státu dostane,“ doplňuje, daňová poradkyně společnosti Mazars Gabriela Ivanco. Za rok 2022 lze získat roční daňový bonus pouze v případě, že roční příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti činí alespoň 97 200 korun.

Za loňský rok lze v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání čerpat slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení, tzv. školkovné, a to až do částky 16 200 korun na každé dítě. Za rok 2021 to bylo 15 200 Kč. Školkovné nemohli ani zaměstnanci uplatňovat měsíčně, tuto daňovou slevu je možné využít vždy až za celý rok.