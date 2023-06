Pětitisícovka na dítě. Je tu poslední šance

Příspěvek se týká dětí narozených od 2. srpna 2004 do 31. prosince loňského roku. To znamená, že jim loni 2. srpna muselo být méně než osmnáct let. Mají na něj nárok ty domácnosti, které předloni měly příjem do jednoho milionu korun hrubého. To je asi 83 333 korun hrubého měsíčně. Podmínkou je, že dítě v domácnosti žije. Platí, že se sčítají příjmy rodičů či partnerů, které o dítě pečují, nikoliv například prarodičů či starších výdělečně činných potomků, kteří s nimi žijí ve stejné domácnosti.