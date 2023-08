On-line tržiště, takzvané marketplace, mohou být rizikovější než e-shopy

Stejné je to u marketplace Kaufland.cz. „Při nákupu skrz Kaufland je smlouva a právní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem. My jako marketplace poskytujeme platformovou technologii, staráme se o platby a proces nákupu,“ uvedla Renata Maierl z firemní komunikace Kauflandu.

Zákazníci se u zahraničních prodejců působících na marketplace mohou setkat s kratší záruční dobou, než je v ČR stanovena zákonem na 24 měsíců. To je podle Prouzy další důvod, proč by marketplace měly provozovat velké řetězce a firmy se zkušenostmi. U některých lze narazit na případy, kdy byla záruka poskytována v délce pouze jednoho měsíce. „Pokud se podmínky v jiných zemích liší v neprospěch zákazníka, měl by na to být srozumitelně upozorněn,“ dodal Prouza.