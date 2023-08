Operátoři mají nové tarify pro mladé, neomezený začíná pod pěti stovkami měsíčně

O2 v pondělí uvedla čtyři nové nabídky pod označením YOU. Nejlevnější za 299 Kč obsahuje 120 minut volání do všech sítí a tři GB dat, o 200 Kč dražší je tarif s neomezeným voláním a deseti gigabyty (GB) dat a za 699 Kč lze pořídit tarif s neomezenými daty a rychlostí do 20 Mbit/s. O 200 Kč dražší je tarif s neomezenou rychlostí 5G.