Oddlužení bude kratší, věřitelům se to nelíbí

· Ukrajinští dělostřelci střílejí na ruské pozice raketami vyrobenými v Severní Koreji, napsal list The Financial Times, jehož zpravodaji to přiznali i sami vojáci a varovali ho, aby se při odpalu držel dál, protože tyto rakety dělají občas „bláznivé věci“. Celý článek