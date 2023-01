Počet povolených oddlužení loni výrazně klesl

Vyplývá to z analýzy společnosti InsolCentrum. Kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině a jeho vlivu na ekonomiku se ale loňský pokles může zvrátit opačným směrem.

„Letošní rok lze nazvat rokem klidu před bouří. S velkou mírou pravděpodobnosti lze očekávat nárůst počtů insolvencí občanů i firem v následujících letech,“ řekla jednatelka InsolCentra Jarmila Veselá. Podle ní to nebude ještě letos ani příští rok. Zkušenosti z finanční krize roku 2008 ukazují, že to může trvat i několik roků.

Průměr dluhů lidí vstupujících do oddlužení podle ní postupně stoupá, nyní se pohybuje už okolo milionu korun. U živnostníků vykonávajících svou činnost jako vedlejší jsou to dva miliony, u živnostníků provozujících živnost jako hlavní činnost je to devět milionů korun.