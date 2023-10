Nová pravidla home office: Žádat o něj mohou rodiče dětí mladších 9 let

Zákoník nicméně nově stanoví například to, že těhotným ženám nebo rodičům dětí do jednoho roku zaměstnavatel už nemůže nařídit práci přesčas.

Pokud o práci na dálku požádá zaměstnanec, který nespadá do žádné z výše uvedených kategorií, může zaměstnavatel žádost o home office odmítnout bez odůvodnění.

Podle nové vyhlášky k home office, která s úpravami zákoníku souvisí, by lidé pracující na dálku měli na náhradu nákladů dostávat 4,60 koruny na hodinu. Pokud by pracovník pracoval z domova pět dnů v měsíci vždy osm hodin, paušální částka by se dostala na zhruba 180 korun.