PŘEHLEDNĚ: Co vše změní novela zákoníku práce

Novela má mimo jiné přinést také výraznou úpravu práv rodičům. Lidé s dětmi do devíti let či pečující o blízké budou mít nárok na kratší úvazek, práci na dálku či jiné uspořádání pracovní doby, pokud o to požádají. Zamítnutí jim zaměstnavatel bude muset věrohodně zdůvodnit. Těhotným ženám či rodičům dětí do jednoho roku nebude možné nařídit práci přesčas.

To v důvodové zprávě k novele uvádělo, že by částka mohla činit 2,80 koruny za každou započatou hodinu práce. To by při 160 odpracovaných hodinách měsíčně bylo 448 korun. Ministerstvo by na každý rok částku aktualizovalo podle údajů Českého statistického úřadu. Mimořádně by se paušál valorizoval, pokud by náklady rostly nejméně o dvacet procent.