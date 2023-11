Nejbezpečnější úschova při koupi bytu je v bance

Advokátní úschova je každopádně možností a až na výjimky bezpečnou. „Advokát na každou úschovu zřizuje samostatný bankovní účet, který je oddělen od jeho majetku. Každou úschovu musí registrovat u České advokátní komory,“ řekl Tomáš Šimek, realitní makléř RE/MAX Delux.

Proti škodě má být daný advokát pojištěn. V minulosti se ale několikrát stalo, že peníze zpronevěřil. Pak nastupuje policie a nezbývá než se škody domáhat soudně.

Další možností je notářská úschova. Mezi její výhody podle Davida Hanzla z Next Reality patří podobně jako u advokátní úschovy možnost právního servisu, úschovy listin či to, že je notář do určitého limitu pojištěn pro případ škody.

„V případě jeho úmrtí ale může být prodlení s uvolněním prostředků či listin z úschovy; a i notář teoreticky může finanční prostředky zpronevěřit,“ uvedl.

Peníze lze také deponovat u realitní kanceláře. „Jednoduše se přes ni přesunou od kupujícího k prodávajícímu. Bývá to v rámci služeb zdarma, ale je potřeba realitce důvěřovat,“ řekl Šimek s tím, že on sám tuto možnost nedoporučuje.

Podle Hanzla v případě bankrotu realitní kanceláře může být nejnižší dobytnost uschovaných prostředků.

Tisíce korun za úschovu

Poslední možností je úschova peněz v bance. „Je zde nejvyšší jistota, že peníze nebudou odcizeny. Riziko nastává pouze při bankrotu banky, ale i tak jsou vklady pojištěny do zákonného limitu,“ shrnul Hanzl. To je zhruba do 2,5 milionu korun.

Úschovu nabízí většina bank. Například u České spořitelny se jmenuje Jistotní účet.

„Ten zakládá vždy kupující, který uloží peníze. Po splnění podmínek smlouvy a po předložení příslušných dokumentů dokládajících uskutečnění obchodu je převedeme prodávajícímu. Pokud podmínky nejsou splněny, vrátíme peníze kupujícímu,“ sdělil mluvčí Filip Hrubý.

Ani u ostatních bank do ukončení obchodu nemohou s penězi obě strany disponovat.

Založení a vedení účtu je u spořitelny jednorázově zpoplatněno 0,2 procenta z uložené částky. Minimálně je to 6000 korun, maximálně 20 000 Kč. Takže pokud by si zde někdo uložil na měsíc pět milionů, zaplatil by 10 000 Kč. Podobnou částku by to stálo u Komerční banky, kde se produkt nazývá Dohoda o správě kupní ceny, i u Banky Creditas.

U Trinity Bank, Creditas a UniCredit Bank se úschova nazývá Jistotní účet. „Poplatek za vedení je stanoven individuálně, pohybuje se v řádu jednotek až desítek tisíc. Pro pět milionů korun by činil nižší jednotky tisíc,“ řekl za Trinity Bank Milan Šmíd.

U UniCredit Bank je poplatek za otevření účtu 0,3 procenta, minimálně 5000 Kč. Pokud hypotéku u daného obchodu poskytuje sama banka, je to polovina. Ve výše uvedeném případě by pak u ní lidé zaplatili patnáct tisíc.

„Aktuální poplatek za řízení je 0,2 procenta z uložené částky, minimálně pět tisíc korun. Pokud na něm bude pět milionů, uhradí klienti bance jednorázový poplatek deset tisíc korun,“ dodala Lucie Brunclíková z Banky Creditas.

Raiffeisenbank nabízí Vázaný účet, kde se cena za otevření stanovuje individuálně.