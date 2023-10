Pražská advokátka zpronevěřila 153 milionů, zjistila policie

„Kriminalisté na případu stále pracují a nyní evidují 44 poškozených subjektů, kdy vzniklá škoda se blíží k 153 milionům korun. Stíhání bylo rozšířeno o další trestný čin, a to podvod,“ uvedl mluvčí policie Jan Daněk. Původně byly ženy stíhány jen za zpronevěru.

Protože již pominuly důvody vazby, byly advokátka i její koncipientka propuštěny. Lhůta na dokončení vyšetřování byla prodloužena do března 2024.

Podle policie advokátka a koncipientka společně neoprávněně nakládaly se svěřenými finančními prostředky od loňského července do září. Ženy takto údajně například zpronevěřily osm milionů, které jim dal do advokátní úschovy kupec nemovitosti v Hodkovičkách. Peníze měly předat prodávajícímu po převodu v katastru nemovitostí. To se ale nestalo.