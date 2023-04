Lidem na vsi přišlo vyúčtování. Doplaťte 107 tisíc

Lidem se to nelíbí, mnozí se obávají, že to finančně neutáhnou, a za viníka považují obec. Její vedení veškerá nařčení odmítá a tvrdí, že občané si za extrémní nedoplatky mohou sami.

„To, co platíme, a rok od roku je to víc, jsou šílené pálky. I loni jsem doplácela, kolem 40 tisíc korun. Nevím, jak si s tím poradím. Jsem v invalidním důchodu. A když jsem starostu žádala o vysvětlení, nechtěl se o tom bavit. Když prý nezaplatím, tak mě vystěhuje. Než to stihnu vyrovnat, přijde další rána za další rok a nikdy se z toho už nevyhrabu,“ řekla Právu nešťastná žena, která na všech zálohách za bydlení v domě zaplatila za rok 51 600 korun.

„Není to pravda. Tvrdil, že bude stačit maximálně tisícovka,“ reagoval Procházka a Zacharková to potvrdila. Vysokou spotřebu vody, kolem 12 kubických metrů za měsíc, nechápe.

„Nechali jsme udělat revizi vodoměru, je v pořádku. A odečty neděláme my, provádí je firma dálkově. To, co ta paní říká, může vykládat jen tomu, co žere seno. Plýtvá, byl jsem u ní několikrát a má tam trenýrkovou teplotu, tedy kolem 28 stupňů, místo aby topila na 19. Pokud to ona, ale ani ostatní nepochopí, budou mít potíže pořád,“ uvedl Fojtík.