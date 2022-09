Firmy kvůli energiím investují do úspor

Podle průzkumu se v současnosti nejvíce firem, 40,4 procenta, soustředí na inovace v oblasti energetických úspor. Loni to byla jen necelá třetina. Teprve za nimi se umístily se 38,4 procenta inovace zaměřené na vývoj nových výrobků a služeb či výrobků pro koncové zákazníky. V obou těchto případech navíc došlo k výraznému meziročnímu poklesu.

Změnilo se to podle něj až na konci minulého roku, kdy začaly ceny elektřiny a plynu prudce růst. Další vlna pak přišla po vpádu Ruska na Ukrajinu, kdy se lidé i manažeři firem začali obávat úplného vypnutí plynu i přerušení dodávek elektřiny.

Mění se i podmínky návratnosti obnovitelných zdrojů, což je pochopitelné i vzhledem k rostoucím cenám. Zatímco dříve to bylo sedm až deset let, nyní je to mezi dvěma a pěti roky.