Dětské přídavky už lze vyřídit online

Na ten se dostanou přes stránky www.mpsv.cz . K přihlášení do formulářů mohou lidé využít třeba bankovní identitu, tedy přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Žádost o přídavky se tak podle ministerstva zjednodušila.

Přídavek na dítě lze čerpat na dítě od narození až do 18 let a případně až do 26 let, pokud studuje. Nárok vzniká, jestliže příjem rodiny nepřekročí 3,4násobek životního minima rodiny. Právo ve středu omylem uvedlo nižší násobek 3,14 a od něj spočítalo i nižší nárokové částky, za chybu se čtenářům omlouváme.